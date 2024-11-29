بعد إصابة المثلوثي، موقف الونش من المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام غزل المحلة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف محمود حمدي الونش من المشاركة بشكل أساسي في مباراة الأبيض القادمة أمام غزل المحلة.

وشارك محمود حمدي الونش، مع الزمالك في ودية مدينة نصر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

وأصبح الونش جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الزمالك.

وتعود آخر مشاركة رسمية لـ محمود حمدي "الونش" مع الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 13 مايو 2023 وتعرض بعد ذلك للإصابة مرتين في الرباط الصليبي.

موقف الونش من المشاركة أساسيا مع الزمالك أمام غزل المحلة

واقترب حمزة المثلوثي من الغياب عن مباراة الزمالك المقبلة أمام غزل المحلة بسبب الإصابة، مما سيدفع جوميز بالدفع بأحد الثنائي الونش أو مصطفى الزناري.

وقال المصدر أن جوميز قلق من مشاركة الونش بصفة أساسية في مباراة غزل المحلة خاصة انها ستكون مواجهة صعبة لأنها على أرض المنافس ووسط جمهوره.

كما قال المصدر ان جوميز سيحسم قرار بديل المثلوثي حال غيابه، خلال تدريب السبت والأحد وقد يدفع بالزناري أساسيا فيما يشارك الونش خلال مجريات الشوط الثاني حال سمح سيناريو المباراة.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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