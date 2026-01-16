الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الزمالك

فريق الزمالك
فريق الزمالك
18 حجم الخط

أخطر جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية بحسم ملف المدير الفني الأجنبي لفريق الكرة خلال أسبوع.

ورفضت إدارة الكرة التسرع في حسم ملف المدير الفني الأجنبي وساعدها على ذلك قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي التي كان مقرر لها يوم 20 يناير الجاري في الدوري لتقام في شهر مارس المقبل.

وتفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع مجلس الإدارة بين عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق في الفترة الحالية، على أن يكون ذلك وفقًا للميزانية التي حددتها إدارة الكرة للمدرب الجديد والتي تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف دولار راتبًا شهريًا كحد أقصى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك يفوز على المصري 

فاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك أخر أخبار الزمالك جون إدوارد

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

سيارة مخصوص لنقله "رايح جاي"، تفاصيل عرض جون إدوارد لمشجع الزمالك الوحيد بمباراة المصري
ads

الأكثر قراءة

أول صورة للمصري المتهم بالإساءة للمواكب الحسينية في العراق

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

أبرزها ديربي مانشستر، مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

76.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة وقيمة الاشتراك السنوي

مصر VS نيجيريا.. حسام حسن يكشف كواليس جديدة بعد وداع أمم أفريقيا.. وتريزيجيه يتحدث عن سر الخسارة أمام السنغال

بعد انتهاء فترة عملها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة، معلومات عن هيرو مصطفى؟

خدمات

المزيد

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

تعرف على سعر الأرز في السوق المصرية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ الأزهر للفتوى يجيب

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب، ردده

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بالمعاناة من ضغوط نفسية

المزيد
الجريدة الرسمية