آخر تطورات ملف المدرب الأجنبي في الزمالك

أخطر جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك، مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية بحسم ملف المدير الفني الأجنبي لفريق الكرة خلال أسبوع.

ورفضت إدارة الكرة التسرع في حسم ملف المدير الفني الأجنبي وساعدها على ذلك قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي التي كان مقرر لها يوم 20 يناير الجاري في الدوري لتقام في شهر مارس المقبل.

وتفاضل إدارة الكرة بالقلعة البيضاء مع مجلس الإدارة بين عدد من السير الذاتية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق في الفترة الحالية، على أن يكون ذلك وفقًا للميزانية التي حددتها إدارة الكرة للمدرب الجديد والتي تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف دولار راتبًا شهريًا كحد أقصى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري المقرر لها يوم 25 يناير الجاري في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك يفوز على المصري

فاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

