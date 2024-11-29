لماذا حققت النيابة مع شوبير في قضية وفاة أحمد رفعت؟ الكابتن يكشف بعض الحقائق

كشف أحمد شوبير، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بعض الحقائق المتعلقة باتهامه، أنه أحد الأسباب التي أدت إلى اكتئاب الراحل أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، والذي تسبب في تعرضه لحالة إغماء، وترتب عليه إصابته ببعض الأمراض مما أدى إلى وفاته.

أحمد شوبير ووفاة أحمد رفعت

وقال شوبير خلال استضافته برنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس مع أسما إبراهيم: "لقد تم التحقيق معي في النيابة مثلي مثل كل من يعمل بنادي فيوتشر من أصغر عامل حتى أكبر رأس، لكن ما يدهشني أنني ليس لي علاقة بهذا الأمر تماما وأنا كنت أعشق أحمد رفعت".

وتابع: "ما حدث مع أحمد رفعت لم يكن أثناء وجودي، بل إنني لم يكن لي أي علاقة بالنادي قبل ذلك بفترة كبيرة ورحلت عن النادي فكيف يتم اتهامي بهذا الاتهام البشع والأصعب اتهام بعض زملائي لي وربط رحيلي عن قناة أون تايم سبورت بذلك".

وأضاف شوبير : "لقد تم التحقيق معي وقلت كل ما يمليه علي ضميري بهذا الشأن وأنا ليس لي علاقة إطلاقا باحترافه ورحيله ثم عودته".

رحيل أحمد شوبير عن أون تايم سبورت

وقرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر بالإجماع خلال يوليو الماضي وقف البرنامج التلفزيوني الذي يقدمه الحارس الدولي السابق والإعلامي أحمد شوبير وإنهاء التعاقد مع هذا الأخير بشكل فوري، بعد الجدل الذي أثير عنه عقب أزمة وفاة اللاعب الدولي أحمد رفعت.

وتعرض شوبير لحملات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي،حيث يعتقد ناشطون أن شوبير اتهم اللاعب الراحل في حلقات سابقة بتناول المنشطات.

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