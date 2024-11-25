أخبار مصر: 120 وظيفة جديدة بالجمارك، إنفاق مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم، محمد صلاح حاكم ليفربول، ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
للحصول على معاش طفل، تعرف على الشروط المطلوبة والفئات المستحقة
يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش طفل لعام 2025 من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن الشروط والإجراءات المطلوبة للتقديم.
عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو)
تغنى الإعلامي عمرو أديب، بالأداء المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
مقابل الحصول على الجنسية ووظيفة، روسيا تجند مئات اليمنيين للقتال في أوكرانيا
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.
هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد
رد حمد إبراهيم، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على ما تردد بأن الأهلي ساعد الدراويش ماليًا لشراء عمر الساعي وهو ليس في حاجة للاعب.
رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، والذي يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.
حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه
كشف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن مستقبل لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.
بعد النائب أحمد دياب، ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق معه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.
عمرو أديب: المصريون أنفقوا مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم (فيديو)
عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه واستغرابه، من منح وزارة الشباب والرياضة ترخيص إحدى شركات المراهنات في مصر.
أكسيوس: إسرائيل تتجه نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسئول إسرائيلي "كبير"، إن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله.
لأصحاب المعاشات، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5
يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر سحب كراسات الشروط والتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم لسحب الكراسات من مكاتب البريد.
حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية
هاجمت مسيّرات أوكرانية اليوم الإثنين، منشأة لتكرير النفط في مدينة كالوجا الروسية، تسببت باندلاع حريق ضخم في مصفاة تابعة لها، كما استهدفت المسيّرات منشأة "تايفون" الروسية.
ارتفاع 4 أنواع، تعرف على أسعار الجبن في الأسواق
سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين.
وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات
كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة منح ترخيص لشركة عالمية للمراهنات في مصر.
تسريبات تكشف أهداف نتنياهو في التسوية مع لبنان
قالت "القناة 14" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف في مناقشات مغلقة، عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.
رغم جهود وقف الحرب، تصاعد الضربات بين إسرائيل وحزب الله
على الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.
الجمارك تعلن عن 120 فرصة عمل جديدة
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها إلى تعيين 120 سائقًا بداية عام ٢٠٢٥، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصلحة تلبية احتياجات العمل المتزايدة.
قبل تنفيذ ترامب وعده، المهاجرون في أمريكا يستعدون للرحيل الجماعي
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهاجرين الموجودين بالولايات المتحدة يستعدون للترحيل الجماعي الذي يتوقعون أن يبدأ تنفيذه بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.
حتى نهاية العام، تعليق التدريس الحضوري في بيروت ومحيطها
قرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد، تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
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