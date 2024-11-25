أخبار مصر: 120 وظيفة جديدة بالجمارك، إنفاق مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم، محمد صلاح حاكم ليفربول، ضوابط رفع الحصانة عن نواب الشيوخ

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش طفل لعام 2025 من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن الشروط والإجراءات المطلوبة للتقديم.

تغنى الإعلامي عمرو أديب، بالأداء المميز الذي يقدمه محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

رد حمد إبراهيم، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على ما تردد بأن الأهلي ساعد الدراويش ماليًا لشراء عمر الساعي وهو ليس في حاجة للاعب.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، والذي يُعقد بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة الجديدة.

كشف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن مستقبل لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس على طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق معه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه واستغرابه، من منح وزارة الشباب والرياضة ترخيص إحدى شركات المراهنات في مصر.

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسئول إسرائيلي "كبير"، إن إسرائيل تتجه صوب إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان مع حزب الله.

يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر سحب كراسات الشروط والتقديم على شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم لسحب الكراسات من مكاتب البريد.

هاجمت مسيّرات أوكرانية اليوم الإثنين، منشأة لتكرير النفط في مدينة كالوجا الروسية، تسببت باندلاع حريق ضخم في مصفاة تابعة لها، كما استهدفت المسيّرات منشأة "تايفون" الروسية.

سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر 4 أنواع من الجبن مقابل انخفاض 3 آخرين.

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة منح ترخيص لشركة عالمية للمراهنات في مصر.

قالت "القناة 14" الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كشف في مناقشات مغلقة، عن مخاوفه وأهدافه المتعلقة بالتسوية الخاصة بوقف إطلاق النار مع "حزب الله" في لبنان.

على الرغم من الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان، تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله.

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها إلى تعيين 120 سائقًا بداية عام ٢٠٢٥، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصلحة تلبية احتياجات العمل المتزايدة.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المهاجرين الموجودين بالولايات المتحدة يستعدون للترحيل الجماعي الذي يتوقعون أن يبدأ تنفيذه بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير المقبل.

قرّرت الحكومة اللبنانية مساء الأحد، تعليق التدريس الحضوري في كلّ المدارس والمعاهد والجامعات، الرسمية والخاصة، في العاصمة بيروت والمناطق القريبة منها، حتى نهاية العام والاستعاضة عنه بالتعليم عن بُعد، وذلك بسبب "الأوضاع الخطرة الراهنة" الناجمة عن الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

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