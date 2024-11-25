الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

لأصحاب المعاشات، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر سحب كراسات الشروط والتقديم على  شقق سكن لكل المصريين 5 للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد تخصيص أسبوع للمواطنين ذوي الهمم لسحب الكراسات من مكاتب البريد.

ونستعرض المستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- إيصــال شــراء كراسة الشروط  وإيصال ســداد مقــدم الحجز.

-  صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

 طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

 صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

-  صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة.

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

-. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

-. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـالان السـابق.

 

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يتضمن 78730 وحدة سكنية، مقسمة إلى 40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء، و11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، و1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة، أما على مستوى المحافظات، فيتضمن الإعلان الجديد 608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا، و23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري

وأعلنت أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من مختلف مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريًّا بواقع 180 ألف جنيه سنويًا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريًّا بواقع 144 ألف جنيه سنويًّا بالنسبة للفرد.

وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من مختلف مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريًّا بواقع 300 ألف جنيه سنويًّا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريًّا بواقع 240 ألف جنيه سنويًّا للفرد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التمويل العقاري المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين المواطنين منخفضي الدخل دعم التمويل العقاري سكن لكل المصريين شقق سكن لكل المصريين محدودي ومتوسطي الدخل

الأكثر قراءة

التعويم لن يحل المشكلة، فايننشال تايمز تكشف تفاصيل أزمة الدولار القادمة

عمرو أديب: المصريون أنفقوا مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم (فيديو)

لأصحاب المعاشات، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

موعد وصول بعثة منتخب الناشئين بعد التتويج بدورة شمال إفريقيا

وسيم السيسي يكشف موعد ظهور الكائنات الفضائية ودورها المقبل (فيديو)

العظمى بالقاهرة 19 مئوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-11-2024

منوعات

المزيد

عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء بريطانيا

اكتشاف تغيرات في دماغ المدخنين تمنعهم من كشف الخداع

علماء يكتشفون طريقة جديدة لقياس الوقت

صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية