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خارج الحدود

حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية

حريق فى مصفاة بترول،
حريق فى مصفاة بترول، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، هاجمت مسيّرات أوكرانية اليوم الإثنين، منشأة لتكرير النفط في مدينة كالوجا الروسية، تسببت باندلاع حريق ضخم في مصفاة تابعة لها، كما استهدفت المسيّرات منشأة "تايفون" الروسية.


وبحسب السكان المحليين، فقد تم سماع أصوات طائرات بدون طيار تحلق فوق المدينة، تبعها صوت انفجار، حيث ضربت الطائرات المسيّرة أحد الخزانات في المصفاة، وفق ما نقل إعلام أوكراني.

وقال حاكم منطقة كالوجا فلاديسلاف شابشا، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة على مشارف المنطقة الصناعية، لكن "حطامها تسبب في نشوب حريق على أراضي المؤسسة الصناعية".

وأضاف المسؤول أنه لم يصب أحد نتيجة الهجوم، ويعمل عمال الطوارئ في مكان الحادث.

وتقع مصفاة كالوجا للنفط على بعد 300 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وذكر موقع "ZN.UA" الأوكراني أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمستودع النفط في كالوغا، تعرضت أيضًا منشأة لتصنيع أدوات "التايفون"، المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للاتحاد الروسي، للهجوم.

وفقًا للبيانات المفتوحة، تعمل هذه المؤسسة (جزء من شركة "Morinformsistema-Agat") في تطوير أنظمة تقنية لاسلكية معقدة، لا سيما لتلبية احتياجات البحرية الروسية.

ويحتوي مصنع "تايفون" على مجمع الصواريخ الساحلي "Bal-E"، كما تنتج الشركة أدوات الاستطلاع الراديوي الساحلي المتنقل "Monolit-B" والرادار البحري ثلاثي الإحداثيات "Pozitiv-M" (لكشف وتتبع الأهداف الجوية والسطحية).

ويخضع مصنع كالوجا "تايفون" لعقوبات الدول الغربية.

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