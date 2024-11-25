الجمارك تعلن عن 120 فرصة عمل جديدة

وظائف الجمارك، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن حاجتها إلى تعيين 120 سائقًا بداية عام ٢٠٢٥، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصلحة تلبية احتياجات العمل المتزايدة.

وأعلنت مصلحة الجمارك، على بوابة الوظائف الحكومية عن حاجاتها لندب ١٢٠ سائقا للانضمام للعمل في المصلحة.

شروط وظيفة سائق بمصلحة الجمارك

وذلك وفقا لشــــروط التـقــديـم التالية:

1. أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقـدم من المعينين على البــاب أول أجـور على درجة دائمـــة.

3. أن يكون حاصلًا على مؤهل أقل من المتوسط.

4- ألا يزيد السن عن 45 سنة

5- أن يجتاز تحليل المخدرات.

المهارات المطلوبة للعمل بالجمارك

اولا المهارات الأساسية:

أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة مهنية سارية في تاريخ نشر الإعلان.

يقود السيارات الخاصة بالمصلحة لإنجاز الاعمال الموكلة إليه.

يستلم السيارة من الجراج بعد مراجعة محتواياتها للتأكد من توافر البنزين والزيوت والماء قبل القيام بها.

يستلم بونات الزيوت والبنزين بعد قيدها فى السجلات المخصصة لذلك.

ينقل العاملين من وإلى المواقع حسب أوامر الشغل المحررة والمعتمدة لذلك وكذلك نقل المهمات والألات وألادوات اللازمة للعمل.

يقوم بالابلاغ عن الأعطال للرئاسة المباشرة وعن التعديلات إحتياجات السيارة من قطع الغيار والمحافظة على السيارة وإتباع تعليمات المرور اثناء السير وعدم مخالفة خطوط السير الموضحة بأوامر الشغل.

يستخدم السيارة فى الأغراض المخصصة لها طبقًا للتكليفات الصادرة لها.

يقوم بإعادة السيارة للجراج وكذا أوامر الشغل اليومى بعد إنتهاء العمل بهدف التأكد من استهلاك السيارة من مواد بترولية.

يلتزم بما يصدر له من تعليمات وتكليفات ومنشورات وأوامر الشغل.

يؤدى جميع ما يسند إليه من مهام أخرى متصلة بطبيعة عمل الوظيفة.

ثانيا المهارات الفنية:

المعرفة الكافية بالقوانين وقواعد المرور

لائق طبيًا وبدنيًا

القدرة على حسن التصرف فى الأزمات

الدقة والانتباه فى التفاصيل

حسن السير والسلوك

ثالثا شروط المؤهل: مؤهل أقل من متوسط

المجموعة الوظيفية:

الوظائف الحرفية وخدمة معاونة

الغرض من الوظيفة:- قيادة مختلف المركبات بشكل أمن وسليم وفقًا للقواعد المرورية المعمول بها والحفاظ عليها من حيث التشغيل والنظافة.

المستندات المطلوبة لوظيفة سائق بالجمارك

1. صورة بطاقة الرقم القومى مدون عليها رقم التليفون

2. إرفاق صورة ضوئية من رخصة قيادة مهنية سارية في تاريخ نشر الإعلان.

3. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل بخاتم شعار الجمهورية موضحًا به (الاسم، تاريخ الميلاد، المؤهل الحاصــــل عليه موضحا به التقدير العام، تاريـــخ التعيين، المجموعة النوعية التى ينتمى إليها، الجــــزاءات إن وجــدت الإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية إن وجد، تقارير الكفاية عن آخر عامين، الأجازات).

يتم إرسال الطلبات على العنوان التالى " مبنى A3 الدور السادس باب 14 جمرك الإسكندرية " باسم العميد رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات لمدة شهر من تاريخ صدور الإعلان علمًا بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى تقدم باليد أو التى ترد قبل صدور الإعلان المشار إليها أو التى بدون النموذج المرفق أو الغير مستوفاة لأحد الشروط الواردة بالإعلان.

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