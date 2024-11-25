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رياضة

حقيقة إقالة مدرب باريس سان جيرمان من منصبه

إنريكي مدرب باريس
إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، فيتو

كشف ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن مستقبل لويس إنريكي المدير الفني للفريق الفرنسي.

حقيقة رحيل مدرب باريس سان جيرمان 


وصرح إنريكي عبر قناة كانال بلس: "لا.. لن نقرر إقالة إنريكي حال الخروج من دوري أبطال أوروبا"، مشددا: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وأكد رئيس النادي الباريسي "إنريكي سيبقى، هذا أمر مؤكد".


وأتم ناصر الخليفي: "نحن نبني فريقا جديدا، وهذه عملية تحتاج لوقت، لذا لا مجال للاستعجال".

وتولى إنريكي، المسئولية في صيف 2023، وقاد الفريق في أول موسم لتحقيق الثلاثية المحلية (الدوري وكأس فرنسا وكأس السوبر)، ووصل لقبل نهائي دوري الأبطال.

ويمتد تعاقد إنريكي مع البي إس جي حتى صيف 2025 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

لكن العملاق الباريسي استهل مشواره في دوري الأبطال هذا الموسم، بنتائج مخيبة، مكتفيا بالفوز على جيرونا بهدف، والتعادل مع آيندهوفن 1-1، وخسارتين أمام آرسنال 0-2 وأتلتيكو مدريد 1-2.

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