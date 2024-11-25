هل الأهلي ساعد الدراويش ماليا بصفقة عمر الساعي؟ مدرب الإسماعيلي يرد

رد حمد إبراهيم، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، على ما تردد بأن الأهلي ساعد الدراويش ماليًا لشراء عمر الساعي وهو ليس في حاجة للاعب.

رد قوي من الإسماعيلي



وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: “عقلية النادي الأهلي تؤكد أنه من المستحيل أن يضم لاعبا لا يحتاجه، والإسماعيلي بتاريخه وكيانه لا يحتاج مساعدة بهذا الشكل”.

وما زال لم يشارك عمر الساعي في أي مباراة مع النادي الأهلي بعد انتقاله للنادي في صفقة قدرت بخمسين مليون جنيه مصري في الصيف الماضي.

ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب رصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة في أول جولتين حيث حقق اول فوز له في الموسم الحالي على حساب بتروجيت.

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