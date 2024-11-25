وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات

المراهنات، كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة منح ترخيص لشركة عالمية للمراهنات في مصر.



حقيقة منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات في مصر

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أنه حتى هذه اللحظة لم نمنح أي ترخيص لأي شركة مراهنات للعمل في مصر.

وتابع: "لم نعطِ شركة المراهنات، أي ترخيص بأي طريقة، وبحثنا إلغاء أي إشهار لأي شركة مساهمة أو لها علاقة بشركة المراهنات".

إعلان محمد زيدان

وأوضح: أرسلنا مخاطبات رسمية لوزارات العدل والداخلية والاتصالات لحجب موقع الشركة في مصر، خاصة بعد عمل محمد زيدان إعلانًا لها، متابعا: سيتم إلغاء أي إشهار أو ترخيص لأي شركة لها علاقة بالمراهنات.

مخاطبات للكاف بشأن إعلان المراهنات

وأشار إلى أنه تم إرسال مخاطبات رسمية للكاف بمنع عرض أي إعلان لمباريات مسابقات الكاف في مصر.



ووجه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري الشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن منح ترخيص لشركة عالمية للمراهنات في مصر.

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