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رياضة

عمرو أديب: المصريون أنفقوا مليار و200 مليون دولار على مراهنات كرة القدم (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

المراهنات، عبر الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه واستغرابه، من منح وزارة الشباب والرياضة ترخيص إحدى شركات المراهنات في مصر.

 

عدد المصريين المشتركين في المراهنات

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقا اللواء محمود الرشيدي، صرح بأن العام الماضي نحو 4.5 مليون مواطن مصري استخدموا مواقع ومنصات المراهنات.

حجم إنفاق المصريين على المراهنات

وأكد أنه وفقا لتصريح اللواء الرشيدي، فإن المصريين أنفقوا مليار و200 مليون دولار على المراهنات، وهذا رقم مرعب بوضع الناس هذه الأموال الطائلة على المراهنات في ظل أزمة تدبير العمل الصعبة.

 

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طلب إحاطة بشأن منح ترخيص لإحدى شركات المراهنات في مصر

توضيح من وزارة الشباب والرياضة

 

وتابع: "الدولة يجب أن تكون واضحة في مسألة ترخيص إحدي شركات المراهنات، ووزارة الشباب والرياضة تطلع تقولنا إنها تشجع الناس على المراهنات ضمن الأنشطة التي تدعمها وتشجعها ولا تشجع عمل الشباب".
 

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