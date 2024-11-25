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للحصول على معاش طفل، تعرف على الشروط المطلوبة والفئات المستحقة

معاش طفل، فيتو
معاش طفل، فيتو

يتساءل العديد من المواطنين الراغبينفي  الحصول على معاش طفل لعام 2025 من قبل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات عن الشروط والإجراءات المطلوبة للتقديم.

 

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي  قرار رقم 24 لسنة 2023، ينص على صرف معاش الطفل منحة الطفل بقيمة 350 جنيها للطفل الواحد وبحد أقصى 3 أطفال في الأسرة، وذلك اعتبارا من يناير 2023، وهذا يعني أن قيمة معاش الطفل للأسرة التي لديها 3 أطفال يصل لـ 1050 جنيهًا.

 

وحدد القرار الشروط المطلوبة للحصول علي معاش طفل والأوراق المطلوبة والفئات المستحقة.

 

الشروط المطلوبة للحصول علي معاش الطفل

 

وبشأن الشروط المطلوبة للحصول علي معاش الطفل شملت ما يلي:

ـ أن يقل الطفل عن 18 عامًا.
ـ تمتع الطفل بالجنسية المصرية.
ـ أن يكون الطفل يتيم الأب أو الأم والأب.
ـ ألا يكون للطفل دخل أو ميراث يفوق المعاش.
ـ ألا يكون للأسرة المقدمه على المعاش دخل شهري ثابت أو تتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة شهرية مقدمة من التضامن.

 

الأوراق المطلوبة للحصول  على معاش الطفل 2025

 

أما الأوراق المطلوبة للحصول  على معاش الطفل 2025 تتضمن ما يلي:

– نموذج طلب الحصول على معاش الطفل
– صورة شهادة ميلاد الطفل
– صورة وثيقة طلاق الوالدين
– صورة وثيقة زواج الأم
– صورة شهادة وفاة الوالدين
– مستند السجن في حالة سجن الأب أو الأم.

 

الفئات المستحقة لمعاش الطفل 

 

أما  الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل 2025:

ـ الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.
ـ أبناء المرأة المطلقة إذا تزوجت أو توفت أو تم سجنها.
ـ أبناء العائل المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات

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