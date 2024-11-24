أخبار مصر: مفاجأة في أسعار كروت شحن الموبايل، تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم، فرص عمل جديدة بالإمارات، موعد انتهاء الحرب الروسية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات وفتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية، مفاجأة بشأن ما تردد عن تحريك أسعار كروت شحن وباقات الموبايل والإنترنت.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حرب روسيا مع بلاده قد تنتهي العام المقبل، وإنه ينتظر مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع.

نعى الإعلامي عمرو أديب، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

أثار مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وهو يرقص في حفل للمغنية تايلور سويفت، وسط اندلاع مظاهرات عنيفة في مدينة مونتريال، الغضب بين الكنديين، الأحد.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

بعد أسبوعين من المفاوضات، وافقت دول العالم المجتمعة في باكو على اتفاق يوفر تمويلا سنويا لا يقل عن 300 مليار دولار للدول النامية لمكافحة التغير المناخي، حسب ما جاء في البيان الختامي لـ مؤتمر الأطراف COP 29، مساء أمس السبت.

اتهم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء من المجلس الوزاري المصغر بتسريب معلومات عسكرية استراتيجية من جلسة بمبنى محصن، منذ اليوم الرابع للحرب.

خرج آلاف المحتجين بمسيرة في برشلونة مطالبين بخفض الإيجارات في ثاني أكبر مدينة إسبانية.

تبدأ مكاتب البريد الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر في استقبال راغبي حجز وسحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5 حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل مكاتب البريد.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان.

نعت المطربة اللبنانية كارول سماحة، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

نعى الفنان دياب، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

كشف حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، أنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة المتاخمة للحدود الأوكرانية.

حدد قانون الإيجار القديم، عددا من الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).

نقلت منصات إخبارية مقطع فيديو لحظة إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وجه علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الشكر للاعبين على مجهودهم الكبير خلال المباراة التي جمعتهما بفريق الزمالك بالدوري الممتاز.

سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تشهد اليوم الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقارير عدد من اللجان النوعية عن 3 مشروعات لتعديل قوانين.

حدد قانون البنك المركزي الإجراءات التصحيحية والجزاءات حال ثبوت أي مخالفة من البنوك وفقا لهذا القانون.

تحدث علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن أداء منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المباريات الماضية بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 3 جنيهات و8.5 جنيه في الزجاجة؛ فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى.

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