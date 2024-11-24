الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الأردن: مقتل شخص وإصابة 3 من رجال الأمن في أحداث السفارة الإسرائيلية

قوات أردنية أمام
قوات أردنية أمام السفارة الإسرائيلية في عمان، فيتو

الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان.

وقالت إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني.

وبينت مديرية الأمن العام أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.

 

لحظة إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية

وكانت منصات إخبارية قد تداولت مقطع فيديو لحظة إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

بينما فرضت الشرطة الأردنية طوقا أمنيا كثيفا في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، وفقا لفضائية “العربية الحدث”.

وأضافت أن قوات أمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.

 

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بأن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الأحد.
‏‎وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

فيما توجهت سيارات إسعاف نحو منطقة السفارة.

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الأردن مديرية الأمن العام الأردنية منطقة الرابية عمان

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