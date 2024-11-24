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خارج الحدود

نتنياهو يتهم فريقه المصغر بتسريب معلومات لحزب الله وحماس

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

اتهم رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء من المجلس الوزاري المصغر بتسريب معلومات عسكرية استراتيجية من جلسة بمبنى محصن، منذ اليوم الرابع للحرب.

وقال نتنياهو، إن الفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في إسرائيل، وفق تعبيره، وراء تسريبات المعلومات، مؤكدا أن إسرائيل تواجه تسريبات جنائية لا تنتهي منذ بداية الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن معلومات مهمة وحساسة للغاية يتم تسريبها لحركة حماس، وحزب الله، وإيران.

وانتقد بشدة تحقيقا جاريا بشأن تسريبات مشتبه بها يُزعم أنها خرجت من مكتبه. وتحدث نتنياهو عن "حملة تعقب ومطاردة سياسية مضادة" ضده وضد طاقمه في رسالة مصورة تم نشرها على منصة إكس مساء أمس السبت.

كما زعم أن الغرض من الإدانة التي صدرت مؤخرا لأشخاص يُزعم أنهم متورطون في القضية هو الإضرار به وبمواطني إسرائيل الذين أيدوه.

ولم يدل نتنياهو بأي تفاصيل أخرى.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، يواجه المشتبه بهم في القضية تهمة تسريب معلومات سرية بغرض الإضرار بدولة إسرائيل.

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رئيس الوزراء الإ سرائيلي بنيامين نتنياهو تسريب معلومات عسكرية استراتيجية حركة حماس حزب الله إيران

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