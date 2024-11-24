الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

الرئيس الأوكراني يعلن موعد انتهاء الحرب الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن حرب روسيا مع بلاده قد تنتهي العام المقبل، وأنه ينتظر مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لحل الصراع.

وقال زيلينسكي في مؤتمر حول الأمن الغذائي، وفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية: "أما بالنسبة لموعد انتهاء الحرب، عندما تريد روسيا إنهاء هذه الحرب. عندما يكون لأمريكا موقف أقوى. عندما يكون الجنوب العالمي إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب إنهاء الحرب".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "لن يكون طريقًا سهلًا، لكنني واثق من أن لدينا كل الفرص للقيام بذلك العام المقبل".

وتابع: "نحن منفتحون على مقترحات من زعماء الدول الأفريقية وآسيا والدول العربية. أريد أيضًا سماع مقترحات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أننا سنراهم في يناير وسيكون لدينا خطة لإنهاء هذه الحرب".

وقال زيلينسكي لهيئة الإذاعة العامة الأوكرانية الأسبوع الماضي إن الحرب ستنتهي "بشكل أسرع" عندما يتولى ترامب منصب الرئيس، مضيفًا: "يجب أن نفعل كل شيء لضمان انتهاء الحرب العام المقبل من خلال الوسائل الدبلوماسية".

وأثار ترامب، الذي انتُخب لولاية ثانية في وقت سابق من هذا الشهر، شكوكًا بشأن استمرار المساعدات الأمريكية لكييف وزعم مرارًا وتكرارًا أن الحرب لم تكن لتبدأ لو كان رئيسًا. وفي يوليو/تموز الماضي، قال إنه يمكنه تسوية الحرب في يوم واحد، دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوكرانيا

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