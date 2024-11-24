الإيجار القديم، 6 أسباب وراء طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية

حدد قانون الإيجار القديم، عددا من الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر من الوحدة المؤجرة للأغراض غير السكنية (تجارية).



حالات يجوز للمالك طرد المستأجر

هذه الحالات شملت أسباب متعددة وهي:

التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لمدة تزيد على 15 يومًا

عدم سداد ملحقات المبنى، مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء

استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة

تغيير النشاط المتفق عليه دون الحصول على موافقة المالك

التنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة المالك.

الإضرار بالعين المؤجرة بأي شكل يسبب تلفًا أو فقدًا في قيمتها



تعديلات الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية



وتُطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين وفقًا للقانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، في شهر مارس.

وبدأت أول زيادة في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، بعدها يحق للمالك إنهاء العقد وطرد المستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.



حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الإيجارات القديمة



في خطوة مهمة، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما أدى إلى جدل واسع حول ضرورة تعديل القوانين المرتبطة بالإيجارات القديمة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الخدمات.



استجابة لذلك، كلف مجلس النواب لجنة الإسكان بإجراء دراسة معمقة حول ملف قوانين الإيجار القديم.

وأشار مجلس النواب إلى أن القوانين الحالية التي تُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، نص حكم المحكمة على عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.



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