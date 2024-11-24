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خارج الحدود

إصابة مدير مستشفى كمال عدوان واستهداف محطة الأكسجين في غارة للاحتلال الإسرائيلي

الدكتور حسام أبو
الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، فيتو

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بشن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غارة على مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة الدكتور حسام أبو صفية مدير المستشفى. 

 

الاحتلال يستهدف مستشفى كمال عدوان بطائرة مسيرة

وأضافت أن الغارة استهدفت محطة الأكسجين الرئيسية التابعة لمستشفى كمال عدوان.

استشهاد وإصابة 220 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي لبيت لاهيا

والخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد نحو 70 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين - في حصيلة غير نهائية - إثر قصف إسرائيلي استهدف حيًّا سكنيًا في محيط مستشفى كمال عدوان بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا

 وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن أطقم الدفاع المدني تعجز عن انتشال جثامين الشهداء والمصابين في بيت لاهيا، جراء كثافة القصف الإسرائيلي.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنّ أطقم الدفاع المدني الفلسطيني اضطُرت لمغادرة المحافظة الشمالية من قطاع غزة لضراوة القصف الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن غارات الاحتلال الكثيفة بدأت منذ ساعة واستهدفت منازل الفلسطينيين في بيت لاهيا، ووصل عدد الشهداء في أقل من 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 100 شهيد في مختلف مناطق القطاع.

من جانبه، أكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أنّ الكوادر الطبية بالمستشفى تعمل على انتشال الجرحى جراء القصف ومعالجتهم ميدانيًا؛ لعدم وجود سيارات إسعاف.

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