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ثقافة وفنون

كارول سماحة: مش مصدقين رحيل محمد رحيم

محمد رحيم، فيتو
محمد رحيم، فيتو

محمد رحيم، نعت المطربة اللبنانية كارول سماحة، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.


مسئولية محمد رحيم في الأغنية العصرية

وقالت كارول سماحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "محمد رحيم كان من الملحنين الأوائل في تحمل مسئولية الأغنية العصرية".

 

محمد رحيم الإنسان

وأضافت: "محمد رحيم هو إنسان قبل ما يكون فنان وعنده حنية وبيخاف علينا ودايما إيجابي ولديه كاريزما ومجنون بالفن، ولديه بصمة كبيرة بالأغنية، جملته اللحنية كانت بسيطة وقريبة للقلب، الفن السهل الممتنع وكتير هنشتاق له".

 

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أكثر ملحن حصل على جوائز عالمية

واختتمت: "مش مصدقين رحيل الفنان محمد رحيم وعمل نقلة نوعية للموسيقى المصرية والعربية بحبيبي ولا على باله وهو أكتر ملحن أخد جوائز عالمية".

 

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