الأحد 24 نوفمبر 2024
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رياضة

أول تعليق من علي ماهر بعد فوز المصري على الزمالك

على ماهر، فيتو
على ماهر، فيتو

وجه علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي الشكر للاعبين على مجهودهم الكبير خلال المباراة التي جمعتهما بفريق الزمالك بالدوري الممتاز.

وقال ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفريق أمام الزمالك: “درسنا الزمالك جيدًا واستحققنا الفوز ونحن نجيد التعامل مع المباريات الكبيرة”.

وتابع: "الزمالك لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى المصري على مدار الشوطين".

واختتم: "سنغلق صفحة الزمالك سريعًا ونبدأ في الاستعداد فورًا لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية.

مباراة الزمالك والمصري 

وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

سجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

 

مباراة الزمالك والمصري 

وشهدت أول ربع ساعة من المباراة تبادل سيطرة فريقي الزمالك والمصري على الكرة لكن دون خطورة حقيقية.

وكاد ميدو جابر أن يبصم على هدف المصري الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 24 ولكن تصدى لها عواد ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 30 تعرض شيكابالا للإصابة ليخرجه جوميز ويدفع بـ كونراد ميشالاك.

وسجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأجرى جوميز تبديلا مع انطلاق الشوط الثاني بنزول زيزو وخروج مصطفى شلبي أملا في تعديل النتيجة.

وسيطر الزمالك على الكرة خلال مجريات الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية، فيما لعب المصري على الهجمات المرتدة والتي كانت تشكل خطرا على مرمى عواد.

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تشكيل الزمالك أمام المصري

وبدأ الزمالك مباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

 

تشكيل المصري أمام الزمالك 

فيما بدأ المصري مباراة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي

في خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

 

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