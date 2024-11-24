لحظة إطلاق نار على سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان (فيديو)

نقلت منصات إخبارية مقطع فيديو لحظة إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت الشرطة الأردنية قد فرضت طوقا أمنيا كثيفا في محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، وفقا لفضائية “العربية الحدث”.

وأضافت أن قوات أمنية أغلقت الطرق المؤدية للسفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية.

وأفادت وكالة "عمون" الإخبارية بأن محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة عمان، شهد تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الأحد.

‏‎وبينت أنه وفقا لشهود عيان، فقد جاء ذلك بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة.

فيما توجهت سيارات إسعاف نحو منطقة السفارة.

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