شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن أسعار كروت شحن الموبايل

أسعار كروت الشحن، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية، مفاجأة بشأن ما تردد عن تحريك أسعار كروت شحن وباقات الموبايل والإنترنت.

دراسة إعادة تسعير كروت الشحن

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس إعادة تسعير كروت شحن وباقات الموبايل وهذا لا يعني تحريك أو رفع الأسعار.

أسعار كروت الشحن والإنترنت

ولفت إلى أن أسعار كروت الشحن والإنترنت لم تتغير ولا تزال كما هي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلة دراسة الوضع.

كارت شحن الموبايل 100 جنيه

واختتم: "كارت شحن الموبايل 100 جنيه هيفضل يعطي رصيد بـ70 جنيها السنة دي والسنة الجاية".



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