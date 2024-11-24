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اقتصاد

شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن أسعار كروت شحن الموبايل

أسعار كروت الشحن،
أسعار كروت الشحن، فيتو

أسعار كروت الشحن، كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في الغرفة التجارية، مفاجأة بشأن ما تردد عن تحريك أسعار كروت شحن وباقات الموبايل والإنترنت.

 

دراسة إعادة تسعير كروت الشحن

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس إعادة تسعير كروت شحن وباقات الموبايل وهذا لا يعني تحريك أو رفع الأسعار.

 

أسعار كروت الشحن والإنترنت

ولفت إلى أن أسعار كروت الشحن والإنترنت لم تتغير ولا تزال كما هي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مرحلة دراسة الوضع.

متى يتم الإعلان عن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الموبايل والإنترت؟ الشعبة ترد

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

كارت شحن الموبايل 100 جنيه

واختتم: "كارت شحن الموبايل 100 جنيه هيفضل يعطي رصيد بـ70 جنيها السنة دي والسنة الجاية".
 

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شعبة الاتصالات اسعار كروت الشحن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عمرو أديب أسعار خدمات الإنترنت

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