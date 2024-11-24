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رياضة

علاء نبيل: أداء منتخب الشباب مع وائل رياض أفضل من ميكالي

وائل رياض، فيتو
وائل رياض، فيتو

تحدث علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد الكرة، عن أداء منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في المباريات الماضية بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

ويقود ميكالي تدريب منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا، المقامة في مصر حاليا، والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، بعد أن تولى المهمة في الفترة الماضية بدلا من وائل رياض.

علاء نبيل يفضل وائل رياض على ميكالي

قال علاء نبيل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": لا أريد أن أخوض في أداء ميكالي، لأنه سيخوض مباراة يوم الثلاثاء، لكني سأتحدث في 3 نقاط، المستوى الفني الذي شاهدته لمنتخب 2005 خلال شهر يونيو الماضي مع الجهاز الفني بقيادة وائل رياض شيتوس، أعلى من المستوى الفني الذي شاهدته في الثلاثة مباريات الأخيرة تحت قيادة ميكالي.

وأوضح: أنا لست صاحب قرار رحيل وائل رياض عن منتخب 2005 وتعيين ميكالي، لكن لا أريد أن أخوض في الأمر لأن لديهم مباراة.

وتابع: النقطة الثانية، أقول للاعبي منتخب مصر للشباب لا بد أن تلعبون تحت أي قيادة لأنكم تمثلون مصر، ولا بد أن تُسعدوا الجماهير، والنقطة الثالثة والأخيرة، المقابل المادي الشهري لهذا الجهاز الفني بقيادة ميكالي كبير جدًا، ولست أنا من وافق عليه.

وأكمل علاء نبيل: نجحت فى تحقيق 70% من أهدافي مع الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر التي توليت الإشراف عليها، موضحا أن المنتخب الأول ليس من ضمن مهام عمله.

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علاء نبيل منتخب مصر للشباب ميكالي وائل رياض

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