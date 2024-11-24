دياب ناعيا محمد رحيم: وفاته صاعقة وصادمة

نعى الفنان دياب، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.

وفاة محمد رحيم

وقال دياب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "وفاة محمد رحيم خبر صاعق وصادم لينا، صحيت على الخبر وأنا مش مستوعب ومش مصدق".

فضل محمد رحيم على دياب

وأضاف: "محمد رحيم له أيادي بيضاء عليا ولحن لي أغنية العو اللي هي أهم أغنية في مشواري، كان إنسانا مهذبا ولطيفا ومقابلته جميلة، ومقابلتش إنسان أرق منه".

موهبة محمد رحيم

وتابع: "محمد رحيم موهبته أكبر من عمره وأغانيه مش هتموت، عمره كان أقصر بكتير مما نتخيل لكن تحفة الفنية هتفضل عايشة".

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