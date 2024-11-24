موعد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف هيئة الأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لخوض مسابقة شغل وظائف عن طريق التعيين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويتساءل العديد من المقبولين بشكل مبدئي عن مواعيد إجراء الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

ومن المقرر أن يعقد الامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز في الفترة من ٣ إلى ٥ ديسمبر المقبل.

والوظائف المعلن عنها بالمسابقة هي:

- عدد 168 في وظيفة مهندس ثالث بمختلف التخصصات و20 في وظيفة فني هندسي رابع في العديد من المحافظات وهي القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسماعيلية، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والأقصر.



- عدد 25 في وظيفة سائق خامس في محافظات القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، وجنوب سيناء، والأقصر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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