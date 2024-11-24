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التقديم اليوم، فرص عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 54 ألف جنيه شهريًّا

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة للشباب بالإمارات وفتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز.

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، دعا  محمد جبران وزير العمل ، الشباب الراغب في العمل بالخارج، بالتقديم على المهن الجديدة المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

مواعيد التقديم 

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

خطوات التقديم للوظائف 

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدويًا، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة"، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفيًّا من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.. يُشار هنا إلى أن الأوراق المطلوبة هي: صورة من جواز سفر ساري، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

 

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات

 

وظائف وزارة العمل الجديدة في الإمارات، وأشارت وزارة العمل إلى أن فرص العمل الجديدة للشباب بالإمارات، للعمل في التخصصات التالية: 3 مُشرف عمال، و30 حداد مسلح، و30 نجار مسلح، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

 

مزايا فرص العمل 

وجاء في بيان رسمي أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتي لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، أي ما يعادل 54 ألف جنيه مصري تقريبا وفقا لسعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري.

وأشار البيان إلى أن وقت العمل يمتد 8 ساعات يوميًّا، وساعات إضافية طبقًا للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجى، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل. 

 

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