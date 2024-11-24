الأحد 24 نوفمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض أسعار الزيت اليوم نحو 9 جنيهات في الزجاجة

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات ما بين 3 جنيهات و8.5 جنيه في الزجاجة؛  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

3.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 3.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 85.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 63 إلى 120 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

3 جنيهات انخفاضًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92 جنيهًا، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

8.5 جنيه انخفاضًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة  بنحو 8.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 97  جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 82 إلى 150 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 99 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع  سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

 وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
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زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

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انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

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