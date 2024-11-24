تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم

نعى الإعلامي عمرو أديب، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.



وفاة محمد رحيم

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "محدش كبير على الموت لكن تشعر أنه محمد رحيم ذهب قبل أوانه".

علامات استفهام حول وفاة محمد رحيم

وأضاف: "موضوع وفاة محمد رحيم ما زال يحمل الكثير من علامات الاستفهام لكن بصرف النظر عن تحقيقات النيابة وما يحدث ويقال بقيت بلاحظ كتير من الناس وفاتها ليست بسبب طبي ولكن بسبب نفسي".

تعرض محمد رحيم للقهر

و استطرد: "كان زمان المرض النفسي يؤدي إلى عضوي، إنما الآن يموت الإنسان مقهورا، هذا الفنان العظيم عمل كمية أغاني ناجحة تاريخية وهي موجودة للتاريخ يتحدثون عن إحساسه بالظلم والإهمال وإن ده كان سبب من أسباب نهاية هذه الموهبة الفذة العظيمة وشُفت له حوار في منتصف الحوار أجهش بالبكاء يشعر بكثير من الضغط والظلم وهذا الأمر أصبح مكررا".

واختتم: "كثير من الشخصيات العامة والمشهورة والقريبة مننا تجدهم في حالة تقضي عليهم ويصلوا إلى مرحلة تمني النهاية، إيه اللي حصل، هذا التوحش والوحدة والطريقة الغريبة في الحياة العصرية والمنافسة، ضغوط الحياة أصبحت قاتلة، هذا الفنان محمد رحيم اليوم يقف كل الذين تعاملوا معه بكثير من الاحترام".

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