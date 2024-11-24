الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم

عمرو أديب يعلق على
عمرو أديب يعلق على وفاة محمد رحيم، فيتو

نعى الإعلامي عمرو أديب، الملحن محمد رحيم الذي غيبه الموت خلال الساعات الأولى من صباح أمس السبت بشكل مفاجئ عن عُمر ناهز الــ 45 عاما.


وفاة محمد رحيم 

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "محدش كبير على الموت لكن تشعر أنه محمد رحيم ذهب قبل أوانه".

 

علامات استفهام حول وفاة محمد رحيم

وأضاف: "موضوع وفاة محمد رحيم ما زال يحمل الكثير من علامات الاستفهام لكن بصرف النظر عن تحقيقات النيابة وما يحدث ويقال بقيت بلاحظ كتير من الناس وفاتها ليست بسبب طبي ولكن بسبب نفسي".

 

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

نقابة الموسيقيين: نتابع تحقيقات النيابة بشأن وفاة محمد رحيم (فيديو)

تعرض محمد رحيم للقهر 

و استطرد: "كان زمان المرض النفسي يؤدي إلى عضوي، إنما الآن يموت الإنسان مقهورا، هذا الفنان العظيم عمل كمية أغاني ناجحة تاريخية وهي موجودة للتاريخ يتحدثون عن إحساسه بالظلم والإهمال وإن ده كان سبب من أسباب نهاية هذه الموهبة الفذة العظيمة وشُفت له حوار في منتصف الحوار أجهش بالبكاء يشعر بكثير من الضغط والظلم وهذا الأمر أصبح مكررا".

 

واختتم: "كثير من الشخصيات العامة والمشهورة والقريبة مننا تجدهم في حالة تقضي عليهم ويصلوا إلى مرحلة تمني النهاية، إيه اللي حصل، هذا التوحش والوحدة والطريقة الغريبة في الحياة العصرية والمنافسة، ضغوط الحياة أصبحت قاتلة، هذا الفنان محمد رحيم اليوم يقف كل الذين تعاملوا معه بكثير من الاحترام".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو أديب الملحن محمد رحيم وفاة محمد رحيم محمد رحيم اغاني محمد رحيم

مواد متعلقة

مشاري العفاسي ينعى الملحن محمد رحيم: كان له بعد الله فضل علي

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

هيثم نبيل: محمد رحيم أول من ساند تامر حسني، والأخير يرد له الجميل

كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم

شعبة الاتصالات تكشف مفاجأة بشأن أسعار كروت شحن الموبايل

بعد 18 ساعة تحت التكييف، وصول جثمان الملحن محمد رحيم للطب الشرعي

رابطة الأندية تعلن إيقاف مراقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

هل هناك قلق بشأن ارتفاع سعر الدولار؟ هشام عز العرب يكشف الكواليس

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

التقديم اليوم، فرص عمل جديدة بالإمارات برواتب تصل إلى 54 ألف جنيه شهريًّا

هشام عز العرب يكشف مشكلة صندوق النقد الوحيدة مع مصر

منوعات

المزيد

أدلة جديدة على وجود مظاهر جاذبية غير معروفة حتى الآن في الكون

بعد تضاعف ثروته، إيلون ماسك الأغنى في التاريخ

الفضول يقود سباك نمساوي للعثور على كنز ثمين

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

السكك الحديدية تعلن إيقاف تشغيل بعض القطارات على خط الإسكندرية المنصورة والعكس

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية البرص في المنام وعلاقته بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية