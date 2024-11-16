أخبار مصر: تفاصيل ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدر لاغتصاب الفتيات، بول يهزم الأسطورة تايسون، ارتفاع اللحوم والأسمدة بالأسواق

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" “ وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”بلوجر شهيرة" بالقاهرة، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.

اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسيرة دعم القطاع الصناعي في مصر.

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

تغلب جيك بول على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار بالإجماع ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال في تكساس فجر اليوم السبت، فيما توقفت خدمة "نتفليكس" أثناء بث المباراة.

اليوم، الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد "بداية شتاء دافئ" لتوفير الملابس بسعر مخفض

تطلق، وزارة الداخلية اليوم السبت، مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، لتوفير كل مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن صانعة المحتوى، البلوجر داليا فؤاد، تقوم بترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل.

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، الرئيسة البيروفية دينا بولوارت قائلا لها إنه قد يضطر إلى الذهاب إلى الفضاء لإنقاذ رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية.

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن طيارين تفاصيل تتعلق بمشاركتهم في صدِّ الهجوم الصاروخي الأول الذي شنته إيران في 13 أبريل الماضي على إسرائيل.

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 16 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار ونشاط للرياح في بعض المحافظات والمدن المصرية.

تعرف على فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم السبت

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة.

ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، تعيين كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملته الانتخابية، في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.

اليوم، آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

تنتهي اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، المدة المخصصة لاستقبال طلبات راغبي التقديم في قرعة الحج 2025.

جابت آخرها، ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات من 8 و21 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم "بينجوين راندوم هاوس" بدفع 10 مليارات دولار تعويضا عن أضرار "التصريحات الكاذبة والتشهير".

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين

يستقبل قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بالدور الثالث بالمستشفى حالات الأطفال التي تتطلب حالتها إجراء عمليات جراحية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها ومناظرة حالتها وتجهيزها لإجراء العمليات الجراحية من خلال المنظار الجراحي من خلال متخصصين في مجال جراحات صدر الأطفال.

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-11- 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 17-11-2024، إقامة العدد من المباريات أبرزها لقاء هولندا ضد المجر، إضافة إلى ألمانيا مع البوسنة والهرسك.

مرض دماغي غامض يصيب المئات في كندا، والسلطات تفتح تحقيقا وتطالب بتدخل العلماء

أثار مرض دماغي غامض أصاب المئات في مقاطعة نيو برونزويك جنوب شرقي كندا مخاوف السلطات المحلية، التي طالبت بتدخل العلماء من الحكومة الفدرالية وإجراء تحقيق عاجل.

اليوم، استكمال محاكمة أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات

تنظر محكمة جنايات مطروح اليوم السبت، رابع جلسات محاكمة لاعب الزمالك، أحمد فتوح، في اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

من النووي إلى إسرائيل، ماذا دار في لقاء إيلون ماسك وسفير إيران لدى الأمم المتحدة؟

سعت إيران إلى عقد اجتماع مع إيلون ماسك، حسبما أفاد مسؤول أمريكي، في خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي يبدو أنها تهدف إلى تخفيف التوترات مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

نسخة كربونية، كريستيانو رونالدو يكرر هدفه في يوفنتوس أمام بولندا (فيديو)

نجح كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين لمنتخب البرتغال، في مرمى ضيفه منتخب بولندا بالمباراة انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

تصل إلى 3178.5 جنيه في الطن، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة

أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي طغت على أجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.

بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أفسدت جماهير رومانيا مباراة منتخب بلادها ضد كوسوفو، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

صاحب السعادة، شاهد ماذا فعل رونالدو مع حاملي الكرات خلال مباراة البرتغال وبولندا

أثار كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال التفاعل بتصرف رائع تجاه الأطفال حاملي الكرات خلال مواجهة بولندا التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 10 أطفال حديثي الولادة مصرعهم في حريق هائل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى في ولاية أوتار براديش الهندية، في وقت متأخر من أمس الجمعة.