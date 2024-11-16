عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 16 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار ونشاط للرياح في بعض المحافظات والمدن المصرية.

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد”.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن عودة الأمطار أشارت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية.

وكشفت أن سقوط الأمطار يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل ليشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت أن تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة حالة البحرين أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:1.5 متر) واتجاه الرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:1.5 متر) واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي: