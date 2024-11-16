السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سقوط أمطار،فيتو
سقوط أمطار،فيتو

طقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم السبت 16 - 11 - 2024، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد عودة الأمطار ونشاط للرياح في بعض المحافظات والمدن المصرية.

 

حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد الجوية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد”.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن عودة الأمطار أشارت الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية.

وكشفت أن سقوط الأمطار يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل ليشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت أن تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وبالنسبة حالة البحرين أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:1.5 متر) واتجاه الرياح جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2.5:1.5 متر) واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم طقس اليوم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم عودة الأمطار نشاط للرياح الشبورة المائية المسطحات المائية سقوط أمطار

الأكثر قراءة

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر، إنجاز هام ومفاجآت لمسبار صيني

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة بعد المشاركة في مباراة اعتزال خالد حسين

اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بقوص

منوعات

المزيد

عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر، إنجاز هام ومفاجآت لمسبار صيني

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads