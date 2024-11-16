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بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين

مستشفى الحسين الجامعي
مستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر، فيتو

يستقبل قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بالدور الثالث بالمستشفى حالات الأطفال التي تتطلب حالتها إجراء عمليات جراحية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها ومناظرة حالتها وتجهيزها لإجراء العمليات الجراحية من خلال المنظار الجراحي من خلال متخصصين في مجال جراحات صدر الأطفال.

 

استقبال الأطفال بالمجان في مستشفى الحسين الجامعي

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر الدولي الثامن، أن قسم جراحة الأطفال برئاسة الدكتور السيد حسن، رئيس القسم، يستقبل الحالات بداية من اليوم السبت أسبوعيًّا، إضافة إلى استقبالهم يومي: الإثنين، والأربعاء أيضًا من كل أسبوع.


وأعلن عبد العزيز أن هناك عيادات تخصصية لفحص الأطفال خلال تلك الفترة المعلنة وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي الثامن الذي يقام بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة الأطفال برئاسة الدكتور أدهم السعيد، رئيس قسم جراحة الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 من ديسمبر 2024م تحت عنوان: «الجديد في مجالات الجراحات التخصصية لصدر الأطفال».

 

قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي يومي

وأضاف عبد العزيز أن المؤتمر الدولي الثامن يسبقه عقد ورشة عمل بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي يومي 4 و5 من ديسمبر 2024م بوجود خبراء أجانب في مجالات الجراحات التخصصية لصدر الأطفال، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص
هذه الأرقام للتواصل مع قسم جراحة الأطفال بمستشفى الحسين الجامعي:

01018335558
01007578148

 

جهود الدولة المصرية في الحفاظ على صحة الإنسان

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في الحفاظ على صحة الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية في التنمية المستدامة، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب البنين بالقاهرة، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

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جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود مستشفى الحسين الجامعي مستشفى الحسين

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