صاحب السعادة، شاهد ماذا فعل رونالدو مع حاملي الكرات خلال مباراة البرتغال وبولندا

أثار كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال التفاعل بتصرف رائع تجاه الأطفال حاملي الكرات خلال مواجهة بولندا التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل رونالدو هدفين ساعد من خلالهما في فوز منتخب بلاده على ضيفه بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.

الاسطورة كريستيانو مع الاطفال 🫂❤️ pic.twitter.com/fIJlmLYR94 — عالم القوت (@GOATTWORLD) November 15, 2024

وانتشر فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو وهو يقوم باحتضان أطفال من حاملي الكرات على خط الملعب، إذ حرص على الاحتفال معهم بعد تسجيله الهدف الأول من علامة الجزاء.

احتفال الأسطورة كريستيانو رونالدو مع الأطفال ❤️



اسطورتي المتواضع أجمل حاجة هتشوفها في يومك 🥹🤍

pic.twitter.com/KbBPa7u5av — Aya 🦉 (@aya__R7) November 15, 2024

ونشر رونالدو محتفلا بهذا الانتصار عدة صور خلال هز شباك بولندا وكتب على حسابه بمنصة "إكس" عن منتخب بلاده: "لم يهزم في طريق الوصول إلى ربع النهائي".

وأصبح رصيد رونالدو 910 أهداف مع منتخب بلاده ومع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية.