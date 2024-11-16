صاحب السعادة، شاهد ماذا فعل رونالدو مع حاملي الكرات خلال مباراة البرتغال وبولندا
أثار كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال التفاعل بتصرف رائع تجاه الأطفال حاملي الكرات خلال مواجهة بولندا التي جمعت المنتخبين مساء أمس الجمعة في دوري الأمم الأوروبية.
وسجل رونالدو هدفين ساعد من خلالهما في فوز منتخب بلاده على ضيفه بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية لموسم 2025/2024.
وانتشر فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لكريستيانو رونالدو وهو يقوم باحتضان أطفال من حاملي الكرات على خط الملعب، إذ حرص على الاحتفال معهم بعد تسجيله الهدف الأول من علامة الجزاء.
ونشر رونالدو محتفلا بهذا الانتصار عدة صور خلال هز شباك بولندا وكتب على حسابه بمنصة "إكس" عن منتخب بلاده: "لم يهزم في طريق الوصول إلى ربع النهائي".
وأصبح رصيد رونالدو 910 أهداف مع منتخب بلاده ومع مختلف الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية.
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