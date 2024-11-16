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خارج الحدود

بايدن: العالم يواجه لحظة تغيير سياسي كبير

بايدن،فيتو
بايدن،فيتو

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة من حقبة من التغيير السياسي أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي طغت على أجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.

وقال بايدن أثناء لقائه زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية في ليما عاصمة البيرو "لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير"، لكنه أضاف أن تحالفهم الثلاثي "بني ليبقى".

كما حذّر بايدن من "التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار" بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونج يانج المسلحة نوويا بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.

رئيس الصين ينتقد النزعة الحمائية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة في قمة "آبيك" إنه يتعين رفض النزعات الأحادية والحمائية لصالح العولمة الاقتصادية، وذلك مع اقتراب عودة ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة الصيني وانج وينتاو أمام المسؤولين التنفيذيين للشركات في قمة "آبيك"، قال شي إن العولمة الاقتصادية تواجه "تيارات معاكسة"، دون تحديد دولة أو زعيم بعينه.

وأضاف "يدخل العالم فترة جديدة من الاضطرابات والتغيير، وتنتشر الأحادية والحمائية، وتزداد الانقسامات في الاقتصاد العالمي".

ومضى قائلًا "عرقلة التعاون الاقتصادي بذرائع مختلفة، والإصرار على عزل العالم المترابط، هو عودة للوراء في مسار التاريخ".

وعدد شي سلسلة من التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الصينية لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك زيادة عدد الصناعات الصينية التي يمكنها تلقي الاستثمار الأجنبي، فضلًا عن الإعفاءات من التأشيرة من جانب واحد للأجانب الذين يزورون الصين.

وشدد الزعيم الصيني على أن بلاده "ستنفذ سياسات انفتاح أكثر استقلالية وأحادية الجانب، وتوسع شبكة مناطق التجارة الحرة الرفيعة المستوى أمام العالم، وتفتح الأبواب لدخول الصين على نحو أكبر".

وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 بالمئة لكن بكين والشركات الصينية تأمل أن تزعج سياساته الحمائية أيضا حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، مما يمنح الصين فرصة لزيادة نفوذها العالمي وتحسين العلاقات التجارية.

 

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