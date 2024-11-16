اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسيرة دعم القطاع الصناعي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات المحلية، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتُعد شركة النصر للسيارات إحدى الشركات الرائدة في تاريخ صناعة السيارات في مصر، إذ تأسست في عام 1960، وأنتجت العديد من الطرازات المحلية التي كانت تُلبي احتياجات السوق المصري.

وبعد سنوات من التوقف، تعود الشركة اليوم إلى الإنتاج مجددًا في إطار خطط الحكومة لإحياء الصناعات الوطنية وتطويرها.

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، خاصة مع توجيه الحكومة نحو تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة في مصر.