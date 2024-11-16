السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو
ads

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، في خطوة تُعد من أبرز المحطات في مسيرة دعم القطاع الصناعي في مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات المحلية، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، حيث تتطلع الحكومة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وتُعد شركة النصر للسيارات إحدى الشركات الرائدة في تاريخ صناعة السيارات في مصر، إذ تأسست في عام 1960، وأنتجت العديد من الطرازات المحلية التي كانت تُلبي احتياجات السوق المصري. 

وبعد سنوات من التوقف، تعود الشركة اليوم إلى الإنتاج مجددًا في إطار خطط الحكومة لإحياء الصناعات الوطنية وتطويرها.

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقلة نوعية في صناعة السيارات المصرية، خاصة مع توجيه الحكومة نحو تصنيع السيارات الكهربائية وتوطين هذه الصناعة في مصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء النصر للسيارات تصنيع السيارات الكهربائية رؤية مصر 2030 رئيس مجلس الوزراء شركة النصر لصناعة السيارات صناعة السيارات في مصر مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

رئيس الوزراء: نهدف لوصول نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% بحلول 2030.. وهناك تقدير كبير للدور المصري في مجال تحول الطاقة.. وهناك ضرورة لإتاحة القروض والتمويلات المُيّسرة لللدول الناشئة

كامل الوزير: طرحنا 1124 قطعة أرض للاستثمار الصناعي خلال 130 يوما

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

هنشيلها فورا، كامل الوزير يحذر من بناء منشآت صناعية على أراضٍ زراعية

مدبولي يكشف حجم تحويلات المصريين بالخارج، ومشروع تصنيع السيارات

كامل الوزير يوجه رسالة للمستثمرين بشأن افتتاح مصانع جديدة

الأكثر قراءة

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

جابت آخرها، ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

أستاذ أورام يحذر مرضى تضخم البروستاتا من الإصابة بالسرطان ويطالبهم بهذا الإجراء فورا

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

مباراة مجنونة، أوروجواي تتخطى كولومبيا في الثواني الأخيرة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

منوعات

المزيد

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر، إنجاز هام ومفاجآت لمسبار صيني

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads