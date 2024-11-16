ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" “وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”بلوجر شهيرة" بالقاهرة، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.



ضبط أكثر من 180 لترًا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبى بـ 145 مليون جنيه

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بالاتجار فى مخدر (GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات) عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنة لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات GHP).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لها معلومات جنائية") لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على (زجاجة تحتوي بداخلها كمية من مادة "GHP" المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة).



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (145 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.