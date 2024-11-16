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حوادث

اليوم، الداخلية تطلق مبادرة كلنا واحد "بداية شتاء دافئ" لتوفير الملابس بسعر مخفض

توفير الملابس بسعر
توفير الملابس بسعر مخفض، فيتو

تطلق، وزارة الداخلية اليوم السبت، مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ" بالتزامن مع بدء فصل الشتاء، لتوفير كل مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى، والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). 

وقالت الوزارة إن المبادرة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين،  واستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
 
وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والملابس الشتوية للانضمام للمبادرة.. وتم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2451 منفذًا– 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية.. للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1050 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

 

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وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد بداية شتاء دافئ فصل الشتاء مستلزمات وملابس الشتاء

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