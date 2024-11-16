اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)
مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، الرئيسة البيروفية دينا بولوارت قائلا لها إنه قد يضطر إلى الذهاب إلى الفضاء لإنقاذ رواد الفضاء العالقين على متن محطة الفضاء الدولية.
أطلق الرئيس بايدن المنتهية ولايته والبالغ من العمر 81 عاما دعابته، خلال اجتماع مع بولوارت على هامش المؤتمر الاقتصادي لدول حوض المحيط الهادئ التابع لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد أن رأى مدير وكالة ناسا بيل نيلسون بين الحضور.
وقال بايدن: "في كل مرة تعتقد زوجتي (جيل بايدن) أنني أفقد السيطرة، تقول: سأتصل بنيلسون وأطلب منه أن يرسلك إلى الفضاء.. وأنا قلق بعض الشيء من أنه قد يرغب في إرسالي إلى الفضاء لأننا يجب أن نعيد بعض الأشخاص إلى الوطن!"، وفق تعبيره.
وكانت المخاوف المتعلقة بـصحة بايدن محل نقاش في الولايات المتحدة خلال الفترة المنصرمة بسبب عمره إذ يعد أحد أكبر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت هناك نقاشات مستمرة حول ما إذا كان بايدن يتمتع بقدرات معرفية وعقلية كافية لأداء واجبات الرئاسة.
وقد أثارت زلات لفظية أو لحظات يبدو فيها غير مركز، تساؤلات حول صحته الذهنية.
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