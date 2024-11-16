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رياضة

نسخة كربونية، كريستيانو رونالدو يكرر هدفه في يوفنتوس أمام بولندا (فيديو)

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

نجح  كريستيانو رونالدو، في إحراز هدفين لمنتخب البرتغال، في مرمى ضيفه منتخب بولندا بالمباراة انتهت بخمسة أهداف مقابل هدف  في المباراة في خامس جولات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025.

وساهم كريستيانو رونالدو في تأهل منتخب البرتغال رسميًّا إلى الدور ربع نهائي لدوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف الثاني لكريستيانو من تمريرة رائعة داخل مناطق الجزاء ليسدد كرة من ضربة مقصية سكنت شباك الحارس البولندي وكانت هدفًا خرافيًّا جديدًا لأفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم.

 


وكان رونالدو سجل هدفًا مشابهًا في مباراة أكثر أهمية وذلك عام 2018 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس.

وخلال ذلك النهائي، تلقى رونالدو تمريرة على المقاس من زميله داني كارفخال ليسدد ضربة مقصية انتهت في شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون.

 

 

وأحرز رفائيل لياو الهدف الأول للبرتغال  في الدقيقة 67.

وأضاف الهدف الثاني كريستيانو رونالدو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

 

وأحرز برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وأحرز الهدف الخامس بيدرو تيتو في الدقيقة 82

واختتم رونالدو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 87.

 

وقاد الأسطورة كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال رفقة بيدرو نيتو ورافاييل لياو أمام منتخب بولندا.

ويسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله إلى دور الـ8، في ظل احتلاله صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، فيما تحتل بولندا المركز الثالث بفارق 6 نقاط.

تشكيل البرتغال أمام بولندا

وضم تشكيل منتخب البرتغال كلا من:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، جواو نيفيز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، كريستيانو رونالدو، رافاييل لياو.

تشكيل منتخب بولندا ضد البرتغال

فيما بدأ منتخب بولندا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: كيويور، بيدناريك، بياتكوفسكي.

خط الوسط: زاليفسكي، زيلينسكي، رومانشوك، سيمانسكي، بيريسينسكي.

خط الهجوم: بياتيك، أوربانسكي.

 

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