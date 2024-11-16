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ثقافة وفنون

تعرف على فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم السبت

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيتو

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى عروض الأفلام بمسابقات المهرجان المختلفة، ويأتي برنامج اليوم كالتالي:

فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم 

 

ويذكر أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أجرت تعديلا على موعد محاضرة المخرج يسري نصر الله لتقام في تمام الخامسة مساء اليوم بدلا من الثالثة عصرا. 

جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

وتقام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وتشهد مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش. 

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