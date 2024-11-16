بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

أفسدت جماهير رومانيا مباراة منتخب بلادها ضد كوسوفو، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وجهت الجماهير الرومانية هتافات عنصرية ضد كوسوفو، ما تسبب في إثارة غضب لاعبي الفريق الضيف بأرض الملعب.

ودخل لاعبو كوسوفو في مشاحنات مع بعض لاعبي رومانيا قبل أن يقرروا مغادرة الملعب احتجاجًا على الهتافات المستمرة من جماهير أصحاب الأرض.

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!" pic.twitter.com/2gvH53y8qA — Daily Romania (@daily_romania) November 15, 2024

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوسوفو غادروا أرض الملعب بعد أن هتف مشجعو رومانيا "صربيا، صربيا".

Kosovo players and staff leaving the pitch after Romania’s ultras chanted “serbia, serbia.”



Typical racist behavior by these people! #ROUKOS | #UNL pic.twitter.com/XZA6rhT6Eq — Kosovar Football 🇽🇰 (@KosovarFootball) November 15, 2024

وتوقفت المباراة حتى هذه اللحظة، دون معرفة مصيرها، سواء بإمكانية استكمالها في الدقائق المقبلة أو إلغائها مع إصرار لاعبي كوسوفو على الانسحاب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل انسحاب كوسوفو.