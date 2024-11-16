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رياضة

بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

انسحاب منتخب كوسوفو
انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا، فيتو

أفسدت جماهير رومانيا مباراة منتخب بلادها ضد كوسوفو، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة من المستوى الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، وجهت الجماهير الرومانية هتافات عنصرية ضد كوسوفو، ما تسبب في إثارة غضب لاعبي الفريق الضيف بأرض الملعب.

ودخل لاعبو كوسوفو في مشاحنات مع بعض لاعبي رومانيا قبل أن يقرروا مغادرة الملعب احتجاجًا على الهتافات المستمرة من جماهير أصحاب الأرض.

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعبي وأعضاء الجهاز الفني لمنتخب كوسوفو غادروا أرض الملعب بعد أن هتف مشجعو رومانيا "صربيا، صربيا".

وتوقفت المباراة حتى هذه اللحظة، دون معرفة مصيرها، سواء بإمكانية استكمالها في الدقائق المقبلة أو إلغائها مع إصرار لاعبي كوسوفو على الانسحاب.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل انسحاب كوسوفو.


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