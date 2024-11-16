اليوم، آخر موعد للتقديم لحج القرعة لعام 2025

تنتهي اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، المدة المخصصة لاستقبال طلبات راغبي التقديم في قرعة الحج 2025.

وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن إجراءات قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة، فسيتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًّا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.



وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مُدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أي جهة مُنظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أي جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

خطوات التقديم على حج القرعة من خلال مراكز وأقسام الشرطة

1- الذهاب إلى أقرب مركز شرطة

2- تقديم طلب للحج وهو عبارة عن نموذج معد بأقسام الشرطة.

3- جواز سفر.

4-إحضار بطاقة الرقم القومي (سارية الصلاحية).

5-بيان بالحالة الصحية ونوع المرض (إن وجد).

6-كتابة الاسم كاملًا في نموذج التقديم طبقًا لبطاقة الرقم القومي.

7-كتابة الرقم القومي للمتقدم.

8-كتابة رقم الهاتف المحمول للمتقدم مع إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في الحالات الضرورية.

9-إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.