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ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

طالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم "بينجوين راندوم هاوس" بدفع 10 مليارات دولار تعويضا عن أضرار "التصريحات الكاذبة والتشهير".


ونقلت مجلة "كولومبيا جورناليزم ريفيو" عن رسالة من محامي ترامب، أشاروا فيها إلى عدد من المقالات التي كتبها الصحفيان في "نيويورك تايمز" روس بوتنر وسوزان كريج والتي جاءت متزامنة مع إصدار كتابهما الأخير عن ترامب بعنوان "الخاسر المحظوظ: كيف أهدر دونالد ترامب ميراث والده وخلق وهم النجاح".

وجاء في رسالة أُرسلت إلى محاميي صحيفة "نيويورك تايمز" و"بينجوين راندوم هاوس" (Penguin Random House) قبل أسبوع من الانتخابات: "في يوم من الأيام، كانت صحيفة نيويورك تايمز تعتبر صحيفة موثوقة.. لقد ولت تلك الأيام الذهبية".

وتدعي الرسالة أن "صحيفة نيويورك تايمز هي صوت عالٍ للحزب الديمقراطي، وذلك باستخدام التشهير ضد المعارضين السياسيين".

وردت صحيفة "نيويورك تايمز"، وفق مجلة "كولومبيا" على الرسالة بإحالة محامي ترامب إلى أكبر دار نشر كتب في العالم بشأن الادعاءات المتعلقة بكتاب من تأليف صحفييها، وتأكيد التزامها بالحقائق الواردة في المقالات.

وسبق أن رفع ترامب دعوى قضائية بقيمة 100 مليون دولار ضد صحيفة "نيويورك تايمز" وصحفيي الصحيفة، بما في ذلك بوتنر وكريج، بسبب مقال نشر عام 2020 يزعم أن ترامب الذي كان في منصبه آنذاك فشل في دفع ضرائب الدخل الفيدرالية لمدة 10 سنوات، ورفضت المحكمة العليا في نيويورك ادعاءات ترامب.

 

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