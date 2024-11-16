مواعيد مباريات اليوم السبت 16-11- 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 17-11-2024، إقامة العدد من المباريات أبرزها لقاء هولندا ضد المجر، إضافة إلى ألمانيا مع البوسنة والهرسك.



موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أذربيجان ضد إستونيا الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



مونتينيجرو ضد أيسلندا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



تركيا ضد ويلز الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



جورجيا ضد أوكرانيا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



أندورا ضد مولدوفا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



السويد ضد سلوفاكيا الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 3



ألمانيا ضد البوسنة والهرسك الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



هولندا ضد المجر الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



ألبانيا ضد التشيك الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4

موعد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

إثيوبيا ضد تنزانيا الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: beIN SPORTS



غينيا ضد جمهورية الكونغو الساعة:9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: beIN SPORTS