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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-11- 2024 والقنوات الناقلة

منتخب ألمانيا، فيتو
منتخب ألمانيا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 17-11-2024، إقامة العدد من المباريات  أبرزها لقاء هولندا ضد المجر، إضافة إلى ألمانيا مع البوسنة والهرسك.


موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

أذربيجان ضد إستونيا الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


مونتينيجرو ضد أيسلندا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


تركيا ضد ويلز الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


جورجيا ضد أوكرانيا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


أندورا ضد مولدوفا الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4


السويد ضد سلوفاكيا الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3


ألمانيا ضد البوسنة والهرسك الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


هولندا ضد المجر الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


ألبانيا ضد التشيك الساعة:  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4

 

موعد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا  والقنوات الناقلة

إثيوبيا ضد تنزانيا الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة:  beIN SPORTS


غينيا ضد جمهورية الكونغو الساعة:9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة:  beIN SPORTS

 

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات دوري الأمم الأوروبية

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