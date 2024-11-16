مواعيد مباريات اليوم السبت 16-11- 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 17-11-2024، إقامة العدد من المباريات أبرزها لقاء هولندا ضد المجر، إضافة إلى ألمانيا مع البوسنة والهرسك.
موعد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
أذربيجان ضد إستونيا الساعة: 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
مونتينيجرو ضد أيسلندا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
تركيا ضد ويلز الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
جورجيا ضد أوكرانيا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
أندورا ضد مولدوفا الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4
السويد ضد سلوفاكيا الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 3
ألمانيا ضد البوسنة والهرسك الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
هولندا ضد المجر الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
ألبانيا ضد التشيك الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4
موعد مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
إثيوبيا ضد تنزانيا الساعة: 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: beIN SPORTS
غينيا ضد جمهورية الكونغو الساعة:9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: beIN SPORTS
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.