في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

تغلب جيك بول على أسطورة الملاكمة مايك تايسون بقرار بالإجماع ليفوز بمعركة الوزن الثقيل بين الأجيال فجر اليوم السبت، في أرلينجتون بولاية تكساس الأمريكية.

وقاتل بول وتايسون أمام 72300 مشجع في ملعب "آيه تي أند تي"، موطن فريق دالاس كاوبويز، حيث سيطر بول على معظم القتال ضد تايسون ليصبح المقاتل السادس الذي يهزم بطل الوزن الثقيل الأسبق في مسيرته الاحترافية.

وجاء فوز بول بقرار إجماعي من لجنة الحكام، بعد 8 جولات كاملة من النزال في مباراة أحيطت بضجة إعلامية هائلة.

وفاز جيك بول بفارق ضئيل جدًا على تايسون، حيث حقق بول 78 نقطة مقابل 74 نقطة لـ الأسطورة تايسون.

وتم بث المباراة بين بول المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي (27 عاما) والبطل السابق للوزن الثقيل تايسون (58 عاما) مباشرة على منصة "نتفليكس" التي واجهت مشكلات في البث.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ — Netflix (@netflix) November 16, 2024

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85,021 بحلول الساعة 10:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 0335 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).

وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس انجلوس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.

وقالت "نتفليكس" إنها ليس لديها تعليق فوري ردا على طلب من "رويترز".

جوائز نزال تايسون وجيك بول 2024

وحصل تايسون على 20 مليون دولار بعد خسارته هذا النزال، فيما حصل جيك بول على مكافأة الفوز البالغة 40 مليون دولار.