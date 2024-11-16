السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

داليا فؤاد، فيتو
داليا فؤاد، فيتو

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن صانعة المحتوى، البلوجر داليا فؤاد، تقوم بترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل.

 

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي أجنبي الجنسية يقوم بإدخال مخدر الاغتصاب داخل البلاد من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير في صورة عبوات نظافة لاخفاء المحتوى الأصلي للمادة المخدرة من مراقبة الشرطة، ثم يقوم بعملية التوزيع والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال مساعدته داليا فؤاد.

التحقيقات تكشف: داليا فؤاد تروج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل 

وتحفظت جهات التحقيق على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة  - عدد من الأقراص المخدرة عثر عليها بحوزة المتهمة أثناء القبض عليه.

الجدير بالذكر بأن المتهمة سبق وأن عملت في مجال الانتاج التلفزيوني وتقدم أحد البرامج التليفزيونية.

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

حملة أمنية تسقط 28 ديلر مخدرات بالإسكندرية

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، نجحت في ضبط أكثر من  180 لترًا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" “وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”بلوجر شهيرة "" بالقاهرة.. قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة  145 مليون جنيه تقريبًا.


وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (145 مليون جنيه تقريبًا)  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

داليا فؤاد القبض على داليا فؤاد مخدر اغتصاب الفتيات اغتصاب الفتيات مخدر إغتصاب الفتيات GHP منصات التواصل وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

حملة أمنية تسقط 28 ديلر مخدرات بالإسكندرية

حملة أمنية تضبط 82 شخصًا بحوزتهم نصف طن مخدرات في دمياط

ضبط بلوجر وصديقها بتهمة حيازة مخدرات داخل سيارة في القاهرة

ضبط دجال الإسكندرية للنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

ضبط القائمين على إدارة 18 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب على المواطنين

ضبط لصوص فيديو سرقة بالوعات الصرف الصحى بالقاهرة

تفاصيل مؤتمر مديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

بسبب هتافات عنصرية، انسحاب منتخب كوسوفو من أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

نسخة كربونية، كريستيانو رونالدو يكرر هدفه في يوفنتوس أمام بولندا (فيديو)

منوعات

المزيد

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة وفرج بعد ضيق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads