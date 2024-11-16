التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن صانعة المحتوى، البلوجر داليا فؤاد، تقوم بترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي أجنبي الجنسية يقوم بإدخال مخدر الاغتصاب داخل البلاد من خلال إحدى شركات الاستيراد والتصدير في صورة عبوات نظافة لاخفاء المحتوى الأصلي للمادة المخدرة من مراقبة الشرطة، ثم يقوم بعملية التوزيع والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال مساعدته داليا فؤاد.

التحقيقات تكشف: داليا فؤاد تروج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب مقابل عمولة لكل عميل

وتحفظت جهات التحقيق على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة " GHP " المخدرة - عدد من الأقراص المخدرة عثر عليها بحوزة المتهمة أثناء القبض عليه.

الجدير بالذكر بأن المتهمة سبق وأن عملت في مجال الانتاج التلفزيوني وتقدم أحد البرامج التليفزيونية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، نجحت في ضبط أكثر من 180 لترًا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" “وصانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”بلوجر شهيرة "" بالقاهرة.. قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بـقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة (145 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.