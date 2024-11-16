ترامب يعين كارولين ليفيت متحدثة باسم البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، تعيين كارولين ليفيت المتحدثة باسم حملته الانتخابية، في منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض.



وقال ترامب في بيان: "قدمت كارولين ليفيت أداءً استثنائيًّا كسكرتيرة صحفية وطنية في حملتي التاريخية، ويسعدني أن أعلن أنها ستتولى منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض. كارولين ذكية وحازمة وأثبتت أنها متواصلة فعالة للغاية.

وأَضاف: "لدي ثقة كاملة بأنها ستتفوق في دورها الجديد، وستساعد في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي بينما نعمل على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".



وتبلغ ليفيت من العمر 27 عامًا، مما يجعلها واحدة من أصغر المتحدثين في تاريخ البيت الأبيض. وعملت في البيت الأبيض خلال ولاية ترامب السابقة كمساعدة للسكرتير الصحفي.

وذكر الفريق الانتقالي لترامب يوم الجمعة أنه اختار ستيفن تشيونج مديرًا للاتصالات بالبيت الأبيض.

وأعلن أيضا أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.

وأفاد ترامب في بيان "كان ستيفن تشيونج وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أمريكا أولًا".

وفاز ترامب، الذي شغل سابقا منصب الرئاسة من 20 يناير 2017 إلى 20 يناير 2021، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 5 نوفمبر الجاري.



وبذلك أصبح ترامب أول سياسي أمريكي، منذ القرن التاسع عشر، يعود إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، بعد انقطاع دام أربع سنوات.