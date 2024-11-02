أخبار الحوادث اليوم: إحالة متهمين في خلية حدائق القبة للمفتي.. تأجيل محاكمة سفاح الغربية.. والأمن يفحص فيديو لسائق يقود ميكروباص أعلى كوبرى مشاة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

حذر مصدر أمنى، قائدي السيارات من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على الطرق السريعة، وناشدهم بتوخى الحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع حوادث وحرصًا على حياتهم.

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عنصرين إجراميين بالمنوفية ومطروح لحيازتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 3,6 مليون جنيه.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من ضبط كمية من مخدر GHP بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة، قدرت قيمتها المالية بـ 19 مليون جنيه تقريبًا.



قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة متهمين من جماعة الإخوان الإرهابية بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والمعروفة بـ “خلية الحدائق ” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم في القضية.

قال المحامي نعمان السيسي دفاع ضحايا حادث دهس لاعبي فريق دراجات نادي أكتوبر، إن المتهم اعترف بأنه دهس المجني عليهم وفر هاربا، مؤكدًا أن المتهم اغلق باب التصالح مع أهلية الضحاياـ بعدما تركهم غارفين في دمائهم وفي حالة حرجة، وهذا الأمر صعب القضية اتجاهه".

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عاما لربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وشروعها في قتل نجلتيها بحقنهم بمادة الأنسولين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الدعاوى المتبادلة بين الفنانة ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل للحكم.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة المستشار السيد محمود شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح، تأجيل جلسة محاكمة "عبد ربه.م" والمعروف إعلاميًّا بسفاح زفتي لاتهامه بإنهاء حياة 4 سيدات وتقطعيهم إلي أشلاء والقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل، إلى جلسة نهاية الأسبوع القضائي للمرافعة النيابة العامة ودفاع المجني عليه وأسر الضحايا.

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فيديو لـ سائق ميكروباص يقود سيارة أعلى كوبرى مشاه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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