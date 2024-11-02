ضبط كمية من مخدر GHP بـ 19 مليون جنيه في مدينة نصر 

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من ضبط كمية من مخدر GHP بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة، قدرت قيمتها المالية بـ 19 مليون جنيه تقريبًا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") بالإتجار فى مادة (GHP) المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذيين من دائرة قسمى شرطة (أول وثالث مدينة نصر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم المتهمين وبحوزتهم (19 لتر من مخدر GHP)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(19 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لتجار المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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