للتخلص من عبء الإنفاق عليهم، المشدد 15 عامًا لأم قتلت ابنها وشرعت في إنهاء حياة اثنين آخرين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عاما لربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وشروعها في قتل نجلتيها بحقنهم بمادة الأنسولين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهمة:- "منال ع أ ر" ٢٦ سنة - ربة منزل - ومقيمة أرض الحافي منطي مركز قليوب، في القضية رقم ۸۰۳ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ۲۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنها في يوم ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتلت نجلها الطفل "مالك أ"، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبء رعايته والانفاق عليه وأعدت لذلك الغرض جوهرًا سامًا انسولين": فما ان ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت اصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوأدت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها شرعت في قتل ابنتيها الطفلتين "اسينات أ ع "، و"رانا ع"، عمد مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبء رعايتهما والانفاق عليهما وأعدت لذلك الغرض جوهرا سامًا "انسولين": فما ان ظفرت بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا انه قد خاب آثر جريمتها لسبب لا دخل لأرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.