السبت 02 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

للتخلص من عبء الإنفاق عليهم، المشدد 15 عامًا لأم قتلت ابنها وشرعت في إنهاء حياة اثنين آخرين

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 15 عاما لربة منزل لاتهامها بقتل طفلها وشروعها في قتل نجلتيها بحقنهم بمادة الأنسولين بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

"القليوبية الأزهرية" تفوز بالمركز التاسع على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

تحرير 893 مخالفة للمخابز في القليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى وأمير محمد عاصم، ومحمد يسرى البيومى، وأمانة سر رضا جاب الله.

وأحالت النيابة العامة المتهمة:- "منال ع أ ر" ٢٦ سنة - ربة منزل - ومقيمة أرض الحافي منطي مركز قليوب، في القضية رقم ۸۰۳ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ۲۲ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنها في يوم ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية قتلت نجلها الطفل "مالك أ"، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتله بدافع الخلاص من عبء رعايته والانفاق عليه وأعدت لذلك الغرض جوهرًا سامًا انسولين": فما ان ظفرت به وهو نائم حتى حقنته به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت اصابته الموصفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أوأدت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنها شرعت في قتل ابنتيها الطفلتين "اسينات أ ع  "، و"رانا ع"، عمد مع سبق الإصرار بان بيتت النية وعقدت العزم على قتلهما بدافع الخلاص من عبء رعايتهما والانفاق عليهما وأعدت لذلك الغرض جوهرا سامًا "انسولين": فما ان ظفرت بهما وهما نائمين حتى حقنتهما به قاصدة من ذلك قتلا فأحدثت اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياتهما إلا انه قد خاب آثر جريمتها لسبب لا دخل لأرادتها فيه ألا وهو مداركتهما بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا مركز شرطة قليوب

مواد متعلقة

"القليوبية الأزهرية" تفوز بالمركز التاسع على الجمهورية بمسابقة القرآن الكريم

عودة الحركة المرورية بالطريق الحر لطبيعتها بعد حادث تصادم في القليوبية

بعد شكوى المواطنين، فرمان من محافظ القليوبية بشأن المدارس تحت الصيانة أثناء اليوم الدراسي

حوادث القليوبية خلال 24 ساعة، إصابة 10 عمال بتسمم كشري ومصرع وإصابة 4 أشخاص داخل المدفن الصحي بالخانكة

الأكثر قراءة

كيلو البانيه يصل لـ 270 جنيهًا، ننشر أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية

مفاجأة فى أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

تراجع مفاجئ لسعر جرام الذهب في الصاغة اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

"بيننا كل احترام"، مطربة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

خريطة سقوط الأمطار الرعدية في المحافظات الأسبوع الجاري

أسعار الدواجن اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 2 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ظهور "عين العناية الإلهية" في الفيوم، وخبيرة ترسيم حدود ترصد أشياء غريبة مجهولة (فيديو)

إنشاء محطة تحاكي الحياة على الكواكب في الهند

متجر في روسيا يطلق غرف قياس افتراضية للملابس

سائق ميكروباص يسير فوق كوبري مشاه يثير غضب المصريين، والنشطاء: كارثة واستهتار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الخضراوات اليوم، الليمون يسجل 13 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بجميع البطولات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب على الزوجة خدمة والد زوجها؟ أمين الفتوى يحسم الجدل

هل وجود النمل فى البيت دليل حسد أو سحر؟، أمين الفتوى يجيب

متى يأتي السلام من الله على عباده؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads