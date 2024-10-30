محافظ الغربية: ندعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر أكتوبر برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.

واستهل مجلس الجامعة أعماله بالوقوف دقيقة حداد على روح شهداء العلم من طلاب وطالبات جامعة الجلالة الذين وافتهم المنية في الحادث الأليم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

خلال كلمته رحب الدكتور محمد حسين باللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مشيدًا بجهوده الدؤوبة وعمله الدائم على تطوير المحافظة، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والمحافظة يعد نموذج لتكامل العمل بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية، موجها الشكر لجميع العمداء لجهودهم المبذولة طوال الفترة السابقة، وتحقيق انتظام العملية التعليمية، والدعم الكامل الذى قدمته الكليات للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"، ومبادرتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي " اتعلم بصحة" و" 100 يوم رياضة"، مشيدًا بإنهاء إجراءات تسكين الطلاب المدن الجامعية بإجمالي 2050 طالبا وطالبة، ونجاح الكليات في جذب الطلاب الوافدين للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة ليصل عددهم إلى أكثر من 2400 طالب.

واستعرض القائم بعمل رئيس الجامعة التقرير المقدم من المركز الإعلامي، حول الإنجازات المؤسسية للجامعة خلال شهر أكتوبر 2024، تناول خلاله دور القطاعات الرئيسية وكليات الجامعة في دعم المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" ووصول عدد المواطنين المستفيدين من الخدمات إلى قرابة 24 ألف مواطن، ومبادرتي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي " اتعلم بصحة" و" 100 يوم رياضة"، وتحسن ترتيب الجامعة بتصنيف التايمز والــ QS Arab Region، وتصنيف الــ RUR”"، الاعتمادات الأكاديمية والإدارية التي حصلت عليها كليات ومراكز الجامعة، وتنظيم العديد من الفاعليات والندوات والدورات بالتعاون مع المؤسسات العسكرية والحكومية والأهلية لتنمية وعى الطلاب وتطوير مهاراتهم، والإنجازات الطبية التي حققتها كلية الطب والمستشفيات الجامعة.

من جانبه أعرب اللواء أشرف الجندي عن سعادته بتواجده في جامعة طنطا، باعتبارها إحدى قلاع العلم الوطنية، وبيت الخبرة الأول والداعم الدائم للمحافظة، مؤكدا على الدعم الكامل من محافظة الغربية لكافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها جامعة طنطا، ومشيدا بالتجاوب الدائم في التواصل مع الأجهزة التنفيذية، ومشيرا إلى أن التكامل الذي تشهده المحافظة بين جميع المؤسسات الرسمية والاهلية هو ركيزة النجاح في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية سواء على المستوى الاستراتيجي او التنفيذي، وحرص محافظ الغربية على توجيه الشكر للقائم بأعمال رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات.

كما شهد المجلس تكريم الفريق الطبي المشارك في إجراء جراحة إستئصال وإعادة بناء لسان سيدة مسنة، حيث تم إهداء درع الجامعة للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وتكريم الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف شحاته رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور وائل حسين رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح، والدكتورة أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور محمد مليس رئيس وحدة جراحة الأورام، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور حسام رمضان أستاذ مساعد جراحة الأورام، والدكتور أحمد وحيد مدرس مساعد جراحة التجميل والإصلاح، والدكتور مصطفى شهاب مدرس التخدير والعناية المركزة الجراحية، وجيهان منير رئيس فريق التمريض.